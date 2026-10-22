Пожалуй, сейчас нет места, где бы не обсуждали волнения во Франции. Начавшиеся как выступления лицеистов за лучшие условия обучения, они переросли в погромы городских центров, разграбление магазинов и поджоги машин.
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О равенстве в доходах в Франции остается только мечтать...А В РОССИИ НЕ ТАК????
Франция пожинает плоды чрезмерной толерантности. А "всякое государство чего-либо стоит, если умеет защищаться" (с). Так, кажется, классик говорил?
Надеюсь в связи с беспорядками макрон не будет выделять украине деньги и вооружение!