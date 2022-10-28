Парламент Камчатки продолжит защиту рыбаков при принятии закона о втором этапе инвестквот

27 октября в Госдуме рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот ВБР), сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Заксобр.
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