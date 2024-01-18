Машины эвакуировали на штрафстоянку из-за повреждений и нарушений с документами на право управления. Молодой человек пострадал в ДТП у автозаправки на Лахтинском проспекте На Лахтинском проспекте у дома № 149 произошло ДТП на выезде с автозаправки.
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