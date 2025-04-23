Геннадий Онищенко: риск завоза холеры в Россию существует всегда

Риск заболеть холерой в современном мире высок, каждый год ее переносят около 90 тысяч человек. Но ситуация по заболеваемости в России держится на контроле, однако завод холеры, особенно из Турции, не исключается, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на академика Геннадия Онищенко.
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