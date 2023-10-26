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Два хоккеиста "Сибири" сыграют в Матче звёзд КХЛ в Петербурге

Два хоккеиста "Сибири" сыграют в Матче звёзд КХЛ в Петербурге

Матч звёзд КХЛ пройдёт в Северной столице 9-10 декабря 2023 года.Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала окончательные составы команд на Матч звёзд, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9-10 декабря 2023 года.

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