Два хоккеиста "Сибири" сыграют в Матче звёзд КХЛ в Петербурге

Матч звёзд КХЛ пройдёт в Северной столице 9-10 декабря 2023 года.Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала окончательные составы команд на Матч звёзд, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9-10 декабря 2023 года.