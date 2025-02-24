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    Пожалуй, автор близок к истине.Трамп не сошел с ума
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    Надежда на нашего главного защитника Бастрыкина АИ. Только он быстро реагирует на «события»" написанные в прессе, он ..."Русские - вон". ...

"Русские - вон". Что творится в Абхазии в после первого тура выборов?

"Русские - вон". Что творится в Абхазии в после первого тура выборов?

Что творится в Абхазии в после первого тура выборов? Звучат тезисы"русские - вон" и "не пустим сюда русских туристов".

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Комментарии
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Tania Еременко
Да, по ТИВИ слушаем - &quot;Тишь да гладь - Божья благодать&quot;. А на самом деле? Ненавидят они Россию и русских. За что им дань платим? Они что, когда-то нас завоевали?
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10 час.
ШКИПЕР
Халявщики .
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9 час.
Александр Шипилов
Надежда на нашего главного защитника Бастрыкина АИ. Только он быстро реагирует на «события»&quot; написанные в прессе, он главный защитник русского народа. Честь и хвала, Председателю Следственного комитета Бастрыкину А.И.&quot; Александр Иванович молодец наш мужик, всё делает быстро честно и по закону. Уже давно не меняет своих взглядов на события в России. Честь и хвала Бастрыкину. Он быстро отзывается на все свежие уголовные дела. Видно что он сам следит что происходит в государстве и ещё ему вовремя докладывают где и что случается. А вот Путину докладывают поздно и Путин не про всё знает что и где случается, а то бы президент быстро навёл порядок.
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8 час.
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