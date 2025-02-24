"Русские - вон". Что творится в Абхазии в после первого тура выборов?

Да, по ТИВИ слушаем - "Тишь да гладь - Божья благодать". А на самом деле? Ненавидят они Россию и русских. За что им дань платим? Они что, когда-то нас завоевали?

Александр Шипилов

Надежда на нашего главного защитника Бастрыкина АИ. Только он быстро реагирует на «события»" написанные в прессе, он главный защитник русского народа. Честь и хвала, Председателю Следственного комитета Бастрыкину А.И." Александр Иванович молодец наш мужик, всё делает быстро честно и по закону. Уже давно не меняет своих взглядов на события в России. Честь и хвала Бастрыкину. Он быстро отзывается на все свежие уголовные дела. Видно что он сам следит что происходит в государстве и ещё ему вовремя докладывают где и что случается. А вот Путину докладывают поздно и Путин не про всё знает что и где случается, а то бы президент быстро навёл порядок.