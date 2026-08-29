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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Морозов: «КХЛ проводит Матч звезд в виде мини-турнира. Матч звезд НХЛ тоже будет преобразован в турнир. Мы задали тренд и движемся в правильном направлении»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился размышлениями о том, что лига может позаимствовать у чемпионатов.

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