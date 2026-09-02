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США планируют заполучить опыт строительства иностранных фрегатов для своих ВМС — USNI News

США планируют заполучить опыт строительства иностранных фрегатов для своих ВМС — USNI News

Белый дом и ВМС США изучают проекты фрегатов трёх стран: экспортную версию фрегата FFM класса «Могами» от Mitsubishi Heavy Industries (Япония); фрегат класса «Чунгам» от южнокорейских судостроителей; фрегат класса «Стамбул» от турецких верфей.

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