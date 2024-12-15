В городе усилят очистку крыш от снега

Коммунальщики устраняют последствия циклона YARA в круглосуточном режиме Как сообщили «Петербургскому дневнику» в Жилищном комитете, председатель комитета Денис Удод поставил задачу усилить работу по очистке крыш от снега.
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