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Петербургский дневник

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В городе усилят очистку крыш от снега

В городе усилят очистку крыш от снега

Коммунальщики устраняют последствия циклона YARA в круглосуточном режиме Как сообщили «Петербургскому дневнику» в Жилищном комитете, председатель комитета Денис Удод поставил задачу усилить работу по очистке крыш от снега.

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