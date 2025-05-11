Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Старый английский анекдот: - Как назвать встреченного на улице Лондона опрятно одетого мужчину, с красивой улыбкой и ...Россиянка отдохну...
  • Вадим Кузнецов
    Ай баюс-баюс!Литва выдвинула т...
  • Наталия Москаленко
    Еще всякие чухонцы задрипанные будут тявкать! Их в микроскоп не видно!Литва выдвинула т...

Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на переговоры с Россией, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Рудаков
Клоун на переговорах будет говорить то, что ему подскажут хозяева, а наши уже знают что это за что... Но этот этап надо обязательно пройти. А потом?  Потом, надеюсь, наш Президент уже все последствия расписал, исходя из опыта наших предков. И на первом месте: - Окраина у Руси была многие сотни лет, а украины никогда! По доброте нашей русской, православной, оставим хохлам часть западной Окраины, пущай трудятся и богатеют... Мы как нибудь и без них.  Евг. Р-Р.
Ответить
10 час.
Евгений Рудаков
Точнее - Российским народам без хохляндии только лучше будет. Евг. Р-Р.
Ответить
10 час.
наверх