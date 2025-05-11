Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии

Евгений Рудаков

Клоун на переговорах будет говорить то, что ему подскажут хозяева, а наши уже знают что это за что... Но этот этап надо обязательно пройти. А потом? Потом, надеюсь, наш Президент уже все последствия расписал, исходя из опыта наших предков. И на первом месте: - Окраина у Руси была многие сотни лет, а украины никогда! По доброте нашей русской, православной, оставим хохлам часть западной Окраины, пущай трудятся и богатеют... Мы как нибудь и без них. Евг. Р-Р.