Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на переговоры с Россией, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.
Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии
Комментарии
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Евгений Рудаков
Клоун на переговорах будет говорить то, что ему подскажут хозяева, а наши уже знают что это за что... Но этот этап надо обязательно пройти. А потом? Потом, надеюсь, наш Президент уже все последствия расписал, исходя из опыта наших предков. И на первом месте: - Окраина у Руси была многие сотни лет, а украины никогда! По доброте нашей русской, православной, оставим хохлам часть западной Окраины, пущай трудятся и богатеют... Мы как нибудь и без них. Евг. Р-Р.
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10 час.
Евгений Рудаков
Точнее - Российским народам без хохляндии только лучше будет. Евг. Р-Р.
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10 час.
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