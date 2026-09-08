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Холанд с дублем – лучший игрок матча «Порту» с «Ман Сити» по версии УЕФА

Эрлинг Холанд получил награду лучшему игроку матча « Манчестер Сити » против « Порту ». Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

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