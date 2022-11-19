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Журналист Молина после травмы Бензема: «Игроки Франции давно не доверяют медштабу. Меньяна просили делать упражнения, противоречившие предписаниям «Милана»

Журналист Ромен Молина утверждает, что игроки не доверяют врачам сборной Франции. Сотрудничающий с The Guardian и The New York Times автор написал об этом после того, как стало известно о возможном пропуске Каримом Бензема чемпионата мира в Катаре.

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