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Секретная формула безопасности от России: почему Путин лично прилетел к Моди

Секретная формула безопасности от России: почему Путин лично прилетел к Моди

Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным визитом с 11 по 13 сентября, чтобы поучаствовать в XVIII саммите БРИКС, который в этот раз проходит в Нью-Дели.

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