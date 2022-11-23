Global Times: США используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики

Китайская газета Global Times, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщила, что США используют НАТО как ловушку для подрыва европейской экономики и усиления своего влияния на правительства стран-членов ЕС.
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