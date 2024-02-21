Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области и Ространснадзор договорились о сотрудничестве

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева и Руководитель Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному округу Игорь Лукичев подписали соглашение о взаимодействии.