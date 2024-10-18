Жителя Мангистау задержали с 9, 5 кг марихуаны

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области при проведении ОПМ «Карасора» при координации прокуратуры в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя.
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