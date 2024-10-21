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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Волонтеры отряда ´Доброе сердце´ не сидят на месте.

Волонтеры отряда ´Доброе сердце´ не сидят на месте.

Волонтеры отряда ´Доброе сердце´ Учреждения образования ´Бобруйский государственный торгово-экономический колледж´ оказали помощь одиноко проживающей пенсионерке в уборке придомовой территории после пожара.

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