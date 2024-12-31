Как избежать «сахарного похмелья»

Сахар зажигает центр удовольствия в вашем мозге, как новогодняя елка. Прилив сладкого дофамина вызывает у вас желание продолжать есть сахар — с точки зрения эволюции это имеет смысл, ведь это быстрый источник энергии.
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