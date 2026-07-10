Минфин считает «серой зоной» регулирование долгосрочной мотивации у эмитентов

Минфин считает необходимым вывести программы мотивации менеджмента публичных компаний из серой зоны. По данным ЦБ за прошлый год, только 34% публичных компаний используют программы долгосрочной мотивации для топ-менеджемента, заявила замдиректора департамента регулирования имущественных отношений Минфина Елена Точеная.