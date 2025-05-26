Популярная блогерша задолжала налоговой почти 30 миллионов рублей

Блогерша Лерчек задолжала ФНС более 28 миллионов рублей У блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 30 миллионов рублей.