Ценник на концерты Моргенштерна* взлетел на шесть миллионов

Алишер Моргенштерн теперь требует за выступление на корпоративах почти на шесть миллионов больше. Если ранее такое мероприятие он оценивал в 9 миллионов рублей, то сейчас, по данным Телеграм-канала SHOT, речь идет о 14, 9 миллионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии