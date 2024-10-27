Ценник на концерты Моргенштерна* взлетел на шесть миллионов

Алишер Моргенштерн теперь требует за выступление на корпоративах почти на шесть миллионов больше. Если ранее такое мероприятие он оценивал в 9 миллионов рублей, то сейчас, по данным Телеграм-канала SHOT, речь идет о 14, 9 миллионах.