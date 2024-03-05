Главный жест русских женщин: зачем на самом деле они упирают руки в боки

Человеческие жесты порой могут быть куда более ëмкими, чем несколько сказанных фраз. При этом установлено, что набор телодвижений, которые призваны донести до собеседника какую-либо информацию, зависит от национальной принадлежности.
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