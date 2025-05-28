Как изменились с начала года цены на популярные кроссоверы с пробегом

В 2025 году на российском рынке кроссоверов многое изменилось. Новых машин стало меньше, цены выросли, а с сервисом и гарантией для японских, корейских и немецких автомобилей наблюдается неясность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера вызвала глобальную чистку волгоградских силовиков: в СК в шоке от масштабов коррупции
- В России хотят запретить бесплатные роды для мигранток и ввести для всех иностранцев медобслуживание за деньги
- Юрист раскрыл, зачем инспектор ГАИ может потребовать сесть в патрульный автомобиль, и почему этого лучше не делать
Свежие комментарии