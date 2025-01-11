Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили украинские позиции

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» ежедневно поражают живую силу, технику и укрепления ВСУ, помогая активному продвижению мотострелковых подразделений на Южно-Донецком направлении специальной операции.
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