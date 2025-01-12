ABC News: более 8 млн человек находятся в пожароопасной зоне в Калифорнии

В ближайшие дни Южная Калифорния по-прежнему будет в зоне критической пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды, которая способствует распространению лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса, передает ABC News.
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