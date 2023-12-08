США заблокировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе

Вашингтон заблокировал резолюцию ОАЭ в Совете безопасности ООН о прекращении огня в Газе. В проекте резолюции СБ потребовал «немедленного гуманитарного прекращения огня», освобождения всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа.