США заблокировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе

Вашингтон заблокировал резолюцию ОАЭ в Совете безопасности ООН о прекращении огня в Газе. В проекте резолюции СБ потребовал «немедленного гуманитарного прекращения огня», освобождения всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа.
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