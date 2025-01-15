Советник Трампа: новая администрация США собирается превратить Тайвань в «дикобраза» После инаугурации избранного американского президента Белый Дом намерен приложить максимум усилий для сдерживания Китая.
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Советник Трампа: новая администрация США собирается превратить Тайвань в «дикобраза» После инаугурации избранного американского президента Белый Дом намерен приложить максимум усилий для сдерживания Китая.
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