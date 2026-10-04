www.globallookpress.com/Mohammad Javad Abjoushak В 2027 году Украина выделит на образование лишь 4,5% всех бюджетных расходов, тогда как на финансирование ВСУ планируется направить 67,2%.
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