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Украина выделит на нужды боевиков в 15 раз больше, чем на потребности школьников

Украина выделит на нужды боевиков в 15 раз больше, чем на потребности школьников

www.globallookpress.com/Mohammad Javad Abjoushak В 2027 году Украина выделит на образование лишь 4,5% всех бюджетных расходов, тогда как на финансирование ВСУ планируется направить 67,2%.

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