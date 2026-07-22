Дженсон Баттон о 20-летии первой победы с «Хондой»: «Никогда не видел столько плачущих взрослых мужчин»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и амбассадор «Астон Мартин» Дженсон Баттон поделился воспоминаниями о своей первой победе, которая состоялась 20 лет назад, на Гран-при Венгрии -2006 – тогда британец выступал за «Хонду».