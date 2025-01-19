Ynet: ХАМАС по техническим причинам не передал Израилю списки заложников

Палестинская сторона по техническим причинам задержала передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа 19 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии