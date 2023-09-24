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"Никто, от никого - ну какие деньги, за что", - нейтральные спортсмены из РФ, принявшие участие в Олимпиаде, призовые не получат

"Никто, от никого - ну какие деньги, за что", - нейтральные спортсмены из РФ, принявшие участие в Олимпиаде, призовые не получат

Politiki.net Неодобрительный гул голосов российских обывателей, в отношении участия российских атлетов в нейтральном статусе на Олимпиаде - наконец то был услышан.

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Комментарии
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наталья
вам не стоит ждать дерьма т.к вы с таким отношением к Родине давно в этом дерьме сидите.
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2 час.
алекс кузь
Спорт наука, искусство социальный прогресс цель  цивилизац. Не раздел рынка сбыта. Пусть едут и не надо их жучить. Русские будут и после феодализма.
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1 час.
Вера Пупынина
Ну правильно, пох***ли медицину, образование, теперь очередь до спорта дошла. Сейчас хоть и под нейтральным флагом, но у ребят есть поддержка от страны и они понимают за кого выступают. Времена рано или поздно изменятся, достижения останутся. Вы хотите отвернуться от спортсменов, тогда не удивляйтесь, если они уйдут туда, где они будут нужны. И тогда достижения будут не у России, страна ослабнет и на этом направлении. Только потом не кричите, что спортсмены предатели, если первые от них отворачиваетесь.
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1 час.

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