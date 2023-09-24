"Никто, от никого - ну какие деньги, за что", - нейтральные спортсмены из РФ, принявшие участие в Олимпиаде, призовые не получат

Вера Пупынина

Ну правильно, пох***ли медицину, образование, теперь очередь до спорта дошла. Сейчас хоть и под нейтральным флагом, но у ребят есть поддержка от страны и они понимают за кого выступают. Времена рано или поздно изменятся, достижения останутся. Вы хотите отвернуться от спортсменов, тогда не удивляйтесь, если они уйдут туда, где они будут нужны. И тогда достижения будут не у России, страна ослабнет и на этом направлении. Только потом не кричите, что спортсмены предатели, если первые от них отворачиваетесь.