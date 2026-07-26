smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Грузовые тарифы РЖД повысят на квартал раньше

Грузовые тарифы РЖД повысят на квартал раньше

Правительство решило ускорить плановую индексацию грузовых тарифов РЖД на 2027 год: ставки вырастут на 8,5% уже с 1 октября 2026 года, 26 июля следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии