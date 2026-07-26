Грузовые тарифы РЖД повысят на квартал раньше

Правительство решило ускорить плановую индексацию грузовых тарифов РЖД на 2027 год: ставки вырастут на 8,5% уже с 1 октября 2026 года, 26 июля следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов.
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