🧑🏻⚖️ В Севастополе осудят адвоката, которая требовала 1,6 млн рублей за вынесение незаконного решения Жители города обратились к адвокату адвокатской палаты Красноярского края за юридической помощью.
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