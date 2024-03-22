«Пионер» рухнул: чем шахта отличается от рудника и есть ли шанс на спасение рабочих Алиса БронскаяВ пятницу, 22 марта, местные СМИ сообщили о продолжении круглосуточных усилий кузбасских специалистов по спасению рабочих рудника «Пионер» в Амурской области, которые оказались в плену горной породы.