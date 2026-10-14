США обладают огромным влиянием на Украину и Европу, но способны ли они использовать его для завершения конфликта? Перспективы урегулирования во многом зависят от исхода промежуточных выборов в Конгресс, политического будущего Дональда Трампа и готовности европейских элит к компромиссам.