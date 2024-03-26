О методах форсированного допроса

ВА

Владимир Акулов

Права человека - для человека .. А не для насекомых и червей...Если террорист знает , что где -то заложена взрывчатка под дом с людьми или мост , по которому скоро пройдет пассажирский поезд... И у него спецназ спрашивает : где взрывчатка ? А террорист молчит и требует себе адвоката ...Если позволить *червяку* молчать , - погибнет много наших...Ясно , что надо допрашивать построже.