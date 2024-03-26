Тут коричневая рябь по поверхности появилась после кадров задержания упырей, устроивших массовый теракт в «Крокус Сити Холле».
О методах форсированного допроса
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
когда ухо отрезано, в рай не тащат, в ад попадает!!
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Права человека - для человека .. А не для насекомых и червей...Если террорист знает , что где -то заложена взрывчатка под дом с людьми или мост , по которому скоро пройдет пассажирский поезд... И у него спецназ спрашивает : где взрывчатка ? А террорист молчит и требует себе адвоката ...Если позволить *червяку* молчать , - погибнет много наших...Ясно , что надо допрашивать построже.
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
почему только одно ухо и то не полностью, а проверить качество обрезания?! думаю, там есть что усовершенствовать.. да и остальным обидно будет, если их не подрезать
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1 час.
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