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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    почему только одно ухо и то не полностью, а проверить качество обрезания?! думаю, там есть что усовершенствовать.. да...О методах форсиро...
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О методах форсированного допроса

О методах форсированного допроса

Тут коричневая рябь по поверхности появилась после кадров задержания упырей, устроивших массовый теракт в «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
когда ухо отрезано, в рай не тащат, в ад попадает!!
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Права  человека  -  для  человека  ..  А  не  для  насекомых  и  червей...Если  террорист  знает  ,  что  где  -то  заложена  взрывчатка  под  дом  с  людьми  или  мост ,  по  которому  скоро  пройдет  пассажирский  поезд...  И  у  него  спецназ  спрашивает  : где  взрывчатка  ?  А  террорист  молчит  и  требует  себе  адвоката  ...Если  позволить  *червяку*  молчать  ,  -  погибнет  много  наших...Ясно ,  что  надо  допрашивать  построже.
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8 час.
ЕБ
Елена Бреслова
почему только одно ухо и то не полностью, а проверить качество обрезания?! думаю, там есть что усовершенствовать.. да и остальным обидно будет, если их не подрезать
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1 час.

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