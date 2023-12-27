Красноярский ветеринар запретила кормить питомцев с новогоднего стола

Ветеринар Юлия Жемер решила напомнить красноярцам об угрозах новогоднего меню для животных. Как ни странно, привычка подкармливать питомцев во время праздничной готовки есть у многих владельцев собак и кошек.
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