Игорь Кобзев предложил Путину вернуть аэропорт Иркутска государству

На совещании по развитию федеральных круглогодичных курортов “Пять морей и озеро Байкал”, которое проходило под председательством президента РФ Владимира Путина, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации “Ростех”.
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