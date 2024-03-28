Игорь Кобзев предложил Путину вернуть аэропорт Иркутска государству

На совещании по развитию федеральных круглогодичных курортов “Пять морей и озеро Байкал”, которое проходило под председательством президента РФ Владимира Путина, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой вернуть аэропорт Иркутска в федеральную собственность с последующим имущественным взносом корпорации “Ростех”.