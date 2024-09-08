AMD хочет захватить 40-50% рынка видеокарт, и поэтому не будет конкурировать с Nvidia в сегменте топовых адаптеров

Как известно, в грядущей линейке видеокарт Radeon RX 8000 не будет по-настоящему топовых решений. В истории AMD мы такое уже видели, но на сей раз, похоже, это не временная необходимость, а часть стратегии.
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