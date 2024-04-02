Ждать ли магнитных бурь 3 апреля 2024 года: что говорят прогнозы Евгения КомароваМагнитные бури регулярно посещают Землю, и сегодня, по мнению ученых, последствия мощных вспышек могут быть значительно серьезнее, чем пару веков назад.