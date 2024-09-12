Начался суд над украинцем за покушение на писателя Прилепина

Во 2-ом Западном окружном военном суде начались слушания по уголовному делу гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.