Начался суд над украинцем за покушение на писателя Прилепина

Во 2-ом Западном окружном военном суде начались слушания по уголовному делу гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
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