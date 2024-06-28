Сколько можно терпеть? Генерал Заварзин предложил шахматный расклад против американских дронов

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Юрий Тумаков

Глупость о том, что якобы игра в шахматы. Гибнут наши бойцы. Объявить беспилотной зону Черного моря . Уничтожать любой объект без предупреждений. Где главнокомандующий? Непринятие элементарного решения, кровь наших бойцов на его совести.