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Царьград

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Сколько можно терпеть? Генерал Заварзин предложил шахматный расклад против американских дронов

Сколько можно терпеть? Генерал Заварзин предложил шахматный расклад против американских дронов

Депутат Заварзин рассказал, как можно пресечь провокации США над Чёрным морем. "Я думаю, меры в отношении американских беспилотников должны быть самыми решительными, вплоть до уничтожения", - заявил генерал-полковник в отставке.

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Комментарии
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ЮТ
Юрий Тумаков
Глупость о том, что якобы игра в шахматы. Гибнут наши бойцы. Объявить беспилотной зону Черного моря . Уничтожать любой объект без предупреждений. Где главнокомандующий? Непринятие элементарного решения, кровь наших бойцов на его совести.
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19 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда от пустой говорильни перейдёт к конкретным делам и начнёте их сбивать?
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13 час.

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