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Bloomberg: против штамма «дельта» могут потребоваться новые вакцины

Bloomberg: против штамма «дельта» могут потребоваться новые вакцины

Здоровье Глава ВОЗ заявил о недостаточной вакцинации медиков в странах третьего мира. Медики Великобритании, которые наблюдали за тем, как идет кампания по вакцинации, сделали вывод, что для сопротивления “дельта”-штамму потребуется новая вакцина.

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