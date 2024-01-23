МЧС: Жизнеобеспечение Чечни и Ингушетии может нарушить снег на проводах

В МЧС России предупредили, что во вторник, 23 января 2024 года, в Ингушетии и Чечни прогнозируется налипание мокрого снега на проводах, в результате чего может нарушиться жизнеобеспечение местного населения.
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