Китай наметил ключевые задачи по развитию села на 2025 год

В Китае обнародован "Документ номер 1" на 2025 год. В нём изложены приоритетные задачи по дальнейшему углублению реформ в сельской местности и обозначены шаги, которые планируется сделать для продвижения всестороннего подъёма села, сообщает russian.
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