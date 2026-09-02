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Беременную блогершу привязали к дереву и подожгли: девушка скончалась

Беременную блогершу привязали к дереву и подожгли: девушка скончалась

В индийском Пенджабе полиция ищет двух подозреваемых в нападении на блогершу Манджит Каур. Женщину похитили после встречи со знакомыми, а спустя полтора месяца она скончалась в больнице.

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