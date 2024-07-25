Брат подозреваемого во взрыве автомобиля признался, что они почти не общались

В последние дни прошлое подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве стало предметом обсуждения. Брат Евгения Серебрякова, задержанного в Турции, признался, что они плохо общались из-за семейной жизни и детей.
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