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Фернанду Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел потрясающий матч»

Тренер сборной Португалии оценил игру Криштиану Роналду в матче с Турцией (3:1). Фернанду Сантуш высказался о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» не забил в этой игре.

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