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«Было много провокаций со стороны спартаковцев». Шунин считает, что судья мог предотвратить удаление Тюкавина

«Было много провокаций со стороны спартаковцев». Шунин считает, что судья мог предотвратить удаление Тюкавина

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об эпизоде с удалением нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

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