Европа начинает ограбление России

S

Sobering

Не сможет Европа изъять активы России, т.к. не потеря репутации может привести к массовому оттоку капиталов, а сам запад начнёт лихорадить. Почему-то все думают, и настраивают толпу в том, что у России могут забрать золотовалютные резервы, активы, которые Москва хранила в западных странах. Не держит Москва ни золото ни мешки с деньгами, а только записи своих активов в пассивах Запада, т.е. в долговых записях запада Москве. Активы и пассивы должны равняться. Запад не сможет свои долговые обязательства превратить в собственные активы, т.к. обанкротится моментально. Вот США требуют забрать у России 280 лярдов, а сами только 20 лярдов хотят своровать. Таким образом Европа сможет обнищать, если выполнит идиотские мечтания как свои, так и США.