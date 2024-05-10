Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виталий панов
    когда Черчилль писал свои мемуары, он, естественно, отлично знал, что Сталин далеко не ангел. Однако подлинный масшта...The Times, Велико...
  • Alla
    "Напугал ежа голой ж@пой"...🤪Военной тайны бол...
  • Константин Забудаев
    Где-то читал, что хуже войны с Британией может быть только дружба с ней.Мелкобритания жел...

Европа начинает ограбление России

Европа начинает ограбление России

Автор: Дмитрий Родионов  Сначала они своруют доходы с активов, а потом и сами активы В Евросоюзе достигнут консенсус об использовании 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Не сможет Европа изъять активы России, т.к.  не потеря репутации может привести к массовому оттоку капиталов, а сам запад начнёт лихорадить. Почему-то все думают, и настраивают толпу в том,  что у России могут забрать золотовалютные резервы, активы, которые Москва хранила в западных странах. Не держит Москва ни золото ни мешки с деньгами, а только записи своих активов в пассивах Запада, т.е. в долговых записях запада Москве. Активы и пассивы должны равняться. Запад не сможет свои долговые обязательства превратить   в  собственные активы, т.к. обанкротится моментально. Вот США требуют забрать у России 280 лярдов, а сами только 20 лярдов хотят своровать. Таким образом Европа сможет обнищать, если выполнит идиотские мечтания как свои, так и США.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх